رئيس منطقة مطروح الأزهرية: لا شكاوى من امتحانات النقل في التعليم الثانوي

كتب - محمد بخات

قال الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إنه لم ترد أية شكاوى بشأن امتحانات النقل الثانوي في جميع المعاهد الأزهرية بمحافظة مطروح، سواء في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول أو الحديث للصف الثاني.

وأضاف رئيس المنطقة، في بيان اليوم، أن غرفة عمليات امتحانات الأزهر لم ترصد أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

متابعة لجان الامتحانات

من جانبه، واصل فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية بمنطقة مطروح الأزهرية، جولاته الميدانية للوقوف على سير أعمال امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة. وتفقد برفقة فضيلة الشيخ عبد الرازق الباجوري، معهدي فتيات وبنين مطروح النموذجيين، حيث اطلع على سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

انتظام اللجان وتوفير الراحة للطلاب

وأشاد فضيلة الشيخ عطية سالم خلال جولته بالانتظام الملحوظ في عمل اللجان، والتزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات المنظمة للامتحانات، مؤكدًا على أهمية توفير كل سبل الراحة والدعم للطلاب خلال هذه الفترة الهامة.

من جانبه، أكد فضيلة الشيخ خميس محمد رئيس منطقة مطروح الأزهرية على استمرار المتابعة الدقيقة لجميع لجان الامتحانات في مختلف المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان سير الامتحانات بانضباط وشفافية، وأوضح أن الإدارة المركزية تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة المناخ الأمثل للطلاب ليتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج.