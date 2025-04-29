موعد انتخاب البابا الجديد.. متى ينعقد المجمع السري للفاتيكان؟

حدد المجمع الفاتيكاني موعد انتخاب البابا الجديد وذلك عقب طقس صلاة تسعة قداديس من أجل البابا فرنسيس، والذي رحل عن عالمنا يوم 21 أبريل الجاري عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع مع المرض.

موعد انتخاب البابا الجديد

وحول موعد انتخاب البابا الجديد للفاتيكان، أعلن الكرسي الرسولي أنه من المقرر أن تبدأ أعمل المجمع السري للكرادلة المعروف باسم «الكونكلاف» لانتخاب البابا رقم 267 من باباوات الفاتيكان في السابع من مايو المقبل، وذلك بعد اجتماع حوالي 180 كاردينالًا حاضرين (أكثر من مائة منهم من الناخبين) مجتمعين في المجمع العام الخامس في الفاتيكان.

واستعدادا لانتخاب البابا الجديد وعقد الاجتماعات في كنيسة سيستين في الفاتيكان أعلنوا أنها ستظل مغلقة أمام الزوار خلال تلك الأيام وحتى إتمام تلك العملية.

واستمرارا للحديث عن موعد انتخاب البابا الجديد، من المقرر أن تبدأ الاجتماعات السرية للكرادلة صلاة قداس مهيب، بحضور الناخبين الكرادلة، وفي فترة ما بعد الظهر، يتوجه الناخبون الكرادلة في موكب مهيب إلى كنيسة سيستين، حيث يبدأ المجمع انتخاب البابا الجديد.

عملية انتخاب البابا الجديد للفاتيكان

في نهاية الموكب داخل كنيسة سيستين، يؤدي كل ناخب كاردينالي اليمين المنصوص عليه في الفقرة 53 من دستور جامعة دومينيك جريجيس ، ومن خلال هذا القسم، فإنهم يلتزمون، إذا تم انتخابهم، بالوفاء بأمانة بواجب الراعي البطريركي كراعٍ للكنيسة الجامعة.

كما يتعهدون بالحفاظ على السرية المطلقة في كل ما يتعلق بانتخاب البابا، والامتناع عن دعم أي محاولات للتدخل الخارجي في الانتخابات، في هذه المرحلة، يعلن رئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية «الكل خارج» ، أي أن جميع الأفراد الذين ليسوا جزءًا من المجمع يجب أن يغادروا كنيسة سيستين، لم يبق إلا المعلم نفسه والرجل الكنسي المعين لإلقاء التأمل الثاني.

يركز هذا التأمل على المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق الناخبين وضرورة التصرف بنوايا نقية من أجل خير الكنيسة الجامعة، مع إبقاء الله فقط أمام أعينهم، وبعد الانتهاء من التأمل، يغادر كل من رجل الدين ورئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية.

بابا الفايتكان الجديد

يقوم الناخبون الكرادلة بعد ذلك بتلاوة الصلوات وفقًا لطقس انتخاب البابا الجديد للفاتيكان ويستمعون إلى الكاردينال العميد، الذي يسأل ما إذا كانوا مستعدين للمضي قدمًا في التصويت أو إذا كان لديهم أي توضيحات بخصوص القواعد والإجراءات.

طوال العملية الانتخابية، يجب على الناخبين الكاردينال الامتناع عن إرسال الرسائل أو الدخول في محادثات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، إلا في حالات الطوارئ القصوى، ولا يجوز لهم إرسال أو استقبال أي نوع من الرسائل، أو استقبال الصحف أو المجلات من أي نوع، أو متابعة البث الإذاعي أو التلفزيوني، وفقا لقواعد الفاتيكان خلال تلك الفترة.