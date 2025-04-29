علاج 385 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية علاجية في مستشفى الفيوم الجامعي

علاج 385 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية علاجية في مستشفى الفيوم الجامعي

علاج 385 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية علاجية في مستشفى الفيوم الجامعي

كتب - أسماء أبو السعود

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، علاج 385 مواطنا ومواطنة بالمجان خلال قافلة طبية علاجية مجانية نظمتها جمعية الأورمان في مستشفى الفيوم الجامعي، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين والأولى بالرعاية من قرية النصارية بمركز أبشواي، ومنيا الحيط ومعجون بمركز إطسا.

وأوضحت الدكتورة شيرين فتحي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي٬ أنّ تنظيم القافلة جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.

القافلة الطبية شملت جميع التخصصات الطبية

وقالت وكيل وزارة التضامن بالفيوم، إنّ القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين المستفيدين في كافة التخصصات من عيون، وصدر، ومخ وأعصاب، وعظام، وجراحة عامة، وسمعيات، ومسالك بولية، وباطنة، وأطفال.

توقيع الكشف على إحدى المرضى خلال القافلة

تقديم المساعدات للأسر البسيطة

وثمنت دور الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع فضلًا عن تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا والبسيطة.

توقيع الكشف على إحدى المرضى خلال القافلة

وأكدت إنّ تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي لمحافظة الفيوم، في تحقيق التنمية المستدامة٬ فضلًا عن الاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية حتى يجري رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل مجانًا

من ناحيته٬ أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنّ القافلة شملت عمل كافة الفحوصات، والتحاليل، والأشعة اللازمة بالمجان لكافة المرضى المستفيدين، مشيرًا إلى أنّ الجمعية تحملت أيضًا نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية المطلوبة لبعض الحالات في تخصصات العيون، والقلب، وكذلك توزيع الأجهزة التعويضية بالمجان للمحتاجين.

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