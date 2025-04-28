«تموين الفيوم»: زيادة 5 آلاف طن في توريد القمح للصوامع خلال يوم واحد

كتب - أسماء أبو السعود

تتسارع وتيرة العمل داخل مختلف الصوامع والشون بمختلف أرجاء محافظة الفيوم، والتي تشهد صحوة منذ مطلع أبريل الجاري بعدما أحياها موسم حصاد القمح 2025 عقب ثبات دام عدة أشهر، حيث يحرص مئات المزارعين على توريد ما حصدوه من الذهب الأصفر والحصول على سعره الذي ازداد بمقدار 200 جنيه للإردب الواحد خلال 48 ساعة من التسليم.

وخلال يوم واحد في موسم توريد القمح 2025، ازدادت كميات القمح التي تم تسليمها في مختلف صوامع وشون محافظة الفيوم، لتقترب من 5 آلاف طن رغم أنّنا ما نزال في بداية موسم الحصاد الذي لم يبلغ ذروته بعد، إذ بدأ الحصاد في الحقول القريبة من الظهير الصحراوي قبل الأوان بسبب النضج المبكر للقمح بفعل العوامل الجوية.

تفاصيل توريد القمح 2025

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنّ آخر إحصائية لإجمالي توريد القمح 2025 في الفيوم، بيّنت زيادة الكميات إلى نحو 5 آلاف طن من الذهب الأصفر أمس في مختلف الصوامع والهناجر والشون التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري.

زيادة نحو 5 آلاف طن خلال يوم

وأضاف مدير تموين الفيوم لـ«الوطن» أنّ رصيد القمح داخل الصوامع والشون أول أمس بلغ 39 ألفًا و999 طنا و762 إردبا، ثم استقبلت الصوامع أمس 4 آلاف و624 طنا و792 إردبًا، ليصبح إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي للصوامع والشون في المحافظة نحو 44 ألفًا و624 طنا و554 إردبًا.

وتابع أنّ الكميات الأكبر من القمح كانت لصالح شركة مطاحن مصر الوسطى بفارق بسيط عن الشركة القابضة للصوامع والتخزين، مشيرًا إلى أنّ إجمالي الكميات الموردة لكل جهةٍ على حدة جاءت كما يلي:

شركة مطاحن مصر الوسطى: 20 ألفًا و376 طنا و131 إردبا.

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين: 19 ألفًا و275 طنا و178 إردبا.

البنك الزراعي المصري: 5 آلاف و18 طنا و245 إردبا.

سعر أردب القمح 2025

وسجل سعر أردب القمح هذا العام زيادة 200 جنيه تنفيذًا لقرارات الحكومة دعمًا للمزارعين، حيث بلغ سعر أردب الذهب الأصفر بدرجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2200 جنيه، و23 قيراط نحو 2150 جنيه، و22.5 قيراط نحو 2100 جنيه.