الدولار يهبط لأقل من 51 جنيها وسط تفاؤل بمواصلة النزول

كسر الدولار حاجز الـ51 جنيهًا نزولًا في جميع البنوك المصرية، ليصل إلى 50.81 جنيهًا في نهاية تعاملات الأمس، بعدما بلغ 51.76 جنيهًا في بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية إضافية من جانب الإدارة الأمريكية.

جهود البنك المركزي تدعم تحسن سعر الجنيه أمام الدولار

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، ماجد فهمي، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك جاء نتيجة الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، بل وتحسين قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى.

هدوء الأسواق وثقة المستثمرين الأجانب يدفعان الجنيه للارتفاع أمام الدولار

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري تزامن مع انحسار حالة التوتر وعودة قدر من الهدوء إلى الأسواق، مما خفف الضغط على العملات الناشئة، وساهم في استعادة الثقة بسوق الصرف المصري من جانب المستثمرين الأجانب، إلى جانب تزايد الحصيلة الدولارية الواردة إلى البنوك المصرية.