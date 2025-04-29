الدولار يهبط لأقل من 51 جنيها وسط تفاؤل بمواصلة النزول

الدولار يهبط لأقل من 51 جنيها وسط تفاؤل بمواصلة النزول

الدولار يهبط لأقل من 51 جنيها وسط تفاؤل بمواصلة النزول

كسر الدولار حاجز الـ51 جنيهًا نزولًا في جميع البنوك المصرية، ليصل إلى 50.81 جنيهًا في نهاية تعاملات الأمس، بعدما بلغ 51.76 جنيهًا في بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية إضافية من جانب الإدارة الأمريكية.

جهود البنك المركزي تدعم تحسن سعر الجنيه أمام الدولار

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، ماجد فهمي، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك جاء نتيجة الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، بل وتحسين قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى.

هدوء الأسواق وثقة المستثمرين الأجانب يدفعان الجنيه للارتفاع أمام الدولار

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري تزامن مع انحسار حالة التوتر وعودة قدر من الهدوء إلى الأسواق، مما خفف الضغط على العملات الناشئة، وساهم في استعادة الثقة بسوق الصرف المصري من جانب المستثمرين الأجانب، إلى جانب تزايد الحصيلة الدولارية الواردة إلى البنوك المصرية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا