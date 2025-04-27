سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 27-4-2025

كشفت البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، عن تحديث جديد لسعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، مع عودة التدولات بالبنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 50.91 جنيه للشراء، مقابل 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري، في آخر تحديث وفق المعلن عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرفية، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 50.87 جنيه للشراء مقابل51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.91 جنيه للشراء مقابل 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



قُدر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.91 جنيه للشراء مقابل 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.99 جنيه للشراء مقابل 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 50.91 جنيه للشراء مقابل 51.01 جنيه للبيع.