سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-4-2025

أعلنت البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، عن تحديث جديد لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-4-2025 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، مع عودة التداولات بالبنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 50.91 جنيه للشراء، مقابل 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري، في آخر تحديث وفق المعلن عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرفية، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 50.74 جنيه للشراء مقابل50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.78 جنيه للشراء مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 50.78 جنيه للشراء مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 50.76 جنيه للشراء مقابل 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء مستوى 50.78 جنيه للشراء مقابل 50.88 جنيه للبيع.