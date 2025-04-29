ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والنصب على المواطنين

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والنصب على المواطنين

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والنصب على المواطنين

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل.

عُثر بحوزتهم على عدد من جوازات وتأشيرات السفر المزورة، أختام وأكلاشيهات مزورة، عقود عمل، محررات ومستندات رسمية مزورة منسوبة لجهات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الكارنيهات المزورة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التزوير وحماية المواطنين.

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