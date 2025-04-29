نقابة الموسيقيين تحيل عددًا من مطربي المهرجانات للتحقيق

بدأت نقابة المهن الموسيقية فتح تحقيقات موسعة مع عدد من مطربي المهرجانات، بعد سلسلة من التجاوزات والملاحظات، التي اعتبرتها النقابة مخالفة للأعراف والقيم المجتمعية، إلى جانب اتهامات بالإساءة لمؤسسات الدولة.

البداية حمو بيكا

جاءت شرارة الأزمة بعد تداول فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا خلال غنائه في إحدى الحفلات، حيث تضمنت الأغنية كلمات اعتبرها البعض إساءة صريحة لمؤسسات الدولة، وعلى إثر ذلك، قررت النقابة إيقافه عن العمل مؤقتًا، وتحويله إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية، إلى جانب سحب التصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيقات.

وفي التحقيق، أفاد حمو بيكا بأن الأغنية التي تسببت في الأزمة ليست من كلماته، بل سبق أن غناها الفنان رضا البحراوي، مما دفع النقابة إلى استدعاء البحراوي للتحقيق معه بشأن الواقعة نفسها.

امتداد التحقيقات رضا البحراوي

وبناءً على ما جاء في أقوال حمو بيكا، استدعت النقابة رضا البحراوي لمواجهته بمحتوى الأغنية وتوضيح ملابسات تقديمها سابقًا، حتى الآن، لم تصدر النقابة قرارها النهائي بشأنه.

عصام صاصا

وفي تطور جديد، قامت النقابة أيضًا باستدعاء المطرب عصام صاصا، بعد ورود ملاحظات على بعض الأغاني التي قام بتقديمها مؤخرًا، حيث رأت النقابة أن بعض محتواها لا يتناسب مع القيم الفنية والمجتمعية المعمول بها.