ضبط عنصرين إجراميين بقنا لتجارتهما في الأسلحة النارية غير المرخصة

ضبط عنصرين إجراميين بقنا لتجارتهما في الأسلحة النارية غير المرخصة

ضبط عنصرين إجراميين بقنا لتجارتهما في الأسلحة النارية غير المرخصة

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واتخذا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على سبع قطع سلاح ناري، تشمل خمس بنادق آلية وبندقيتين خرطوش. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع وحماية المجتمع.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا