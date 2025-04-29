ضبط عنصرين إجراميين بقنا لتجارتهما في الأسلحة النارية غير المرخصة

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واتخذا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على سبع قطع سلاح ناري، تشمل خمس بنادق آلية وبندقيتين خرطوش. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع وحماية المجتمع.