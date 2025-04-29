«الداخلية» تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية في جميع محافظات الجمهورية.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات.

في مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 359 قضية، تورط فيها 416 متهمًا، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت الحشيش، الهيدرو، البانجو، الشابو، الهيروين، الآيس، البودر، الاستروكس، فرجينيا، الكوكايين، بالإضافة إلى 1830 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال ضبط الأسلحة، تم ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهمًا، شملت بنادق آلية وخرطوش، طبنجات، فرد محلي، إضافة إلى 266 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وورشة لتصنيع الأسلحة، و263 قطعة سلاح أبيض.

كما جرى تنفيذ 87576 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت أحكام جنايات، حبس جزئي ومستأنف، غرامات، ومخالفات. إضافة إلى ضبط 7 تشكيلات عصابية ارتكب أفرادها 36 واقعة متنوعة، وضبط 7 متهمين هاربين، و20 متهمًا بأعمال البلطجة.

في إطار جهود ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 26883 مخالفة متنوعة، إضافة إلى ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، كما تم فحص 57 سائقًا على الطرق السريعة، تبين إيجابية 8 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

اتخذت الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط الشارع المصري، والحفاظ على الأمن والاستقرار.