إصابات ووفيات في حادث دهس بكندا.. والقبض على سائق السيارة

إصابات ووفيات في حادث دهس بكندا.. والقبض على سائق السيارة

إصابات ووفيات في حادث دهس بكندا.. والقبض على سائق السيارة

كشفت شرطة مدينة فانكوفر الكندية، عن وقوع حادث دهس في كندا صباح اليوم الأحد، تسبب في وفيات وإصابات، بعد اقتحام سائق لتجمع كبير من المواطنين في مهرجان شعبي بالمدينة الواقعة غرب البلاد.

شهود عيان على حادث الدهس في كندا

وقالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس، إنه تم القبض على قائد المركبة المتسبب في حادث الدهس بكندا، فيما أشار أحد الشهود لـCTV News إلى إنه رأى سيارة سوداء تسير بشكل متقطع في منطقة المهرجان قبل أن تصطدم بالحشد، فيما ذكرت صحيفة «فانكوفر صن» أن آلاف الأشخاص كانوا في المنطقة، بينما قال أحد المارة لمراسل إذاعة محلية، إنه سمع صراخ فجأة عندما اقتحم سائق سيارة رياضية سوداء الحشد، ما أدى إلى إصابة أكثر من 12 شخصا بالقرب من شارع إيست 43 وشارع فريزر.

ووقع الحادث أثناء احتفال الجالية الفلبينية في كندا بيوم «لابو لابو» الذي تتخلله عروض فنية في الشوارع، بينما كتب رئيس بلدية فانكوفر على منصة إكس: «نتعاطف مع كل المتضررين ومع الجالية الفلبينية في فانكوفر خلال هذه الفترة العصيبة جدا».

وقت حادث الدهس في كندا

وأوضحت الشرطة أن حادث الدهس وقع بعد الساعة 20:00 من مساء السبت بالتوقيت المحلي «الساعة الثالثة من فجر الأحد بتوقيت جرينتش»، في حي سانست أون فرايزر في المدينة الواقعة غرب البلاد.

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