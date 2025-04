إصابات ووفيات في حادث دهس بكندا.. والقبض على سائق السيارة

كشفت شرطة مدينة فانكوفر الكندية، عن وقوع حادث دهس في كندا صباح اليوم الأحد، تسبب في وفيات وإصابات، بعد اقتحام سائق لتجمع كبير من المواطنين في مهرجان شعبي بالمدينة الواقعة غرب البلاد.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3