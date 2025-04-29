نجل الفنان نعيم عيسى يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية: ادعوا له

كشف نجل الفنان الكبير نعيم عيسى، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكداً أن حالته لا زالت حرجة وتتطلب رعاية طبية دقيقة.

تطورات الحالة الصحية للفنان نعيم عيسي

وقال نجله في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان نعيم عيسى كان في حالة وعي نسبي أمس، وظهر عليه بعض التحسن البسيط، إلا أنه تعرض لاحقًا إلى شبه تشنج أفقده القدرة على الكلام تمامًا.

وأشار إلى أن الحالة تأزمت بشكل كبير بعدما فُصل عن أجهزة التنفس الصناعي، ما تسبب في توقف عضلة القلب لمدة 4 دقائق، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويتمكن من إنعاشه وإعادة المؤشرات الحيوية إلى وضعها الطبيعي، وإعادة تركيب أجهزة الأكسجين مرة آخرى.

التهاب الشعب الهوائية السبب في تدهور الحالة الصحية

وأوضح أن المؤشرات الحيوية جيدة حاليًا وشبه مستقرة، لكن لسه المشكلة الأساسية في التهاب الشعب الهوائية٬ وطالب محبو الفنان بالدعاء له في هذه اللحظات الحرجة، مؤكدا أن نعيم عيسى أحد علامات الفن المصري، وله رصيد كبير من الحب في قلوب جمهوره.