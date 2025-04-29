أمريكي يتخطى الـ102 عام يكشف عن أهم 5 نصائح لإطالة الصحة والعمر.. اعرفها

تُعد العادات الغذائية السليمة عاملًا أساسيًا في الحفاظ على صحة جيدة وإطالة العمر، لما لها من دور كبير في الوقاية من الأمراض المستعصية التي يصعب علاجها. وفي هذا السياق، أوضح طبيب أمريكي تخطى عمره 102 عامًا تجربته في الحفاظ على صحته.

الدكتور جون شارفنبرج، الأستاذ المساعد في جامعة «لوما ليندا» بكاليفورنيا، والبالغ من العمر 102 عام، قدّم مجموعة من النصائح التي يتبعها لتعزيز طول العمر، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجاءت كالتالي:

القاعدة الأولى: الابتعاد عن التدخين

على مدار حياته، لم يُقدم الدكتور جون على التدخين مطلقًا، لإدراكه التام بمخاطره الصحية، وهو ما عززه تخصصه في مجال التغذية.

القاعدة الثانية: الابتعاد عن المشروبات الجاهزة

يبتعد «جون»عن تناول المشروبات الجاهزة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويستبدلها بمشروبات الفواكه الطبيعية، دون إضافة السكر الأبيض.

القاعدة الثالثة: الحفاظ على نشاط الجسم خاصة بعد سن الـ40

ممارسة التمارين الرياضية أكثر أهمية من النظام الغذائي، ويشدد على ضرورة الاستمرار في ممارسة الرياضة بين سن الأربعين والسبعين، حتى وإن اقتصر الأمر على المشي اليومي لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

القاعدة الرابعة: تجنب تناول الوجبات الخفيفة

ينصح بالابتعاد عن «النأنأة» أو تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية، مع الاكتفاء بتناول الوجبة الأخيرة من اليوم في وقت مبكر، وعدم تناول أي طعام في وقت متأخر من الليل.

القاعدة الخامسة: تناول كميات صغيرة من اللحوم

يؤكد على أهمية تقليل استهلاك اللحوم، لا سيما اللحوم الحمراء، ويفضل التوجه نحو تناول الخضراوات، والأجبان، والبيض، كبدائل غذائية صحية.

