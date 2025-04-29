إسبانيا تنفي تعرضها لهجوم سيبراني في أزمة الكهرباء.. والتحقيقات جارية لحل اللغز

إسبانيا تنفي تعرضها لهجوم سيبراني في أزمة الكهرباء.. والتحقيقات جارية لحل اللغز

إسبانيا تنفي تعرضها لهجوم سيبراني في أزمة الكهرباء.. والتحقيقات جارية لحل اللغز

كتبت: أزهار شهاب الدين

استبعدت شركة شبكة الكهرباء الإسبانية «ريد إليكتريكا إسبانيا»، أن يكون الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي شلّ إسبانيا بالكامل أمس الاثنين، ناتجًا عن حادث أمن سيبراني، على الرغم من أن التحقيق لم يُنه بعد، وفقًا لصحيفة «El Pais» الإسبانية.

وقال إدواردو برييتو، مدير خدمات التشغيل بالشركة: «توصلنا بالفعل إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من التسلل إلى نظام التحكم في ريد إلكتريكا، كما أنه ما زال غير معلومًا إذا كان هناك خطأ بشري من عدمه».

استعادة التيار الكهربائي في إسبانيا

وأشار إلى استعادة التيار الكهربائي في إسبانيا بالكامل تقريبًا، باستثناء بعض الحالات، لكن تداعيات الأزمة لا تزال واضحة في قطاع النقل، إذ تعاني حركة القطارات من اضطرابات حادة، وسط فوضى واضحة في المحطات المكتظة بالركاب الذين قضوا الليل فيها، بينما يحاولون استئناف رحلاتهم.

وتبذل شركات السكك الحديدية جهودًا مكثفة لإعادة تشغيل خطوط القطارات فائقة السرعة وطويلة المسافة، فيما تعمل شبكات المترو والقطارات المحلية في المدن الكبرى على استعادة وتيرتها الطبيعية تدريجيا.

ويواصل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اجتماعاته منذ الصباح الباكر، مع مجلس الأمن الوطني، الذي يرأسه ملك إسبانيا فيليب السادس، للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي فجأة مساء أمس، في حادثة غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا