كتبت: أزهار شهاب الدين

استبعدت شركة شبكة الكهرباء الإسبانية «ريد إليكتريكا إسبانيا»، أن يكون الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي شلّ إسبانيا بالكامل أمس الاثنين، ناتجًا عن حادث أمن سيبراني، على الرغم من أن التحقيق لم يُنه بعد، وفقًا لصحيفة «El Pais» الإسبانية.

وقال إدواردو برييتو، مدير خدمات التشغيل بالشركة: «توصلنا بالفعل إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من التسلل إلى نظام التحكم في ريد إلكتريكا، كما أنه ما زال غير معلومًا إذا كان هناك خطأ بشري من عدمه».

استعادة التيار الكهربائي في إسبانيا

وأشار إلى استعادة التيار الكهربائي في إسبانيا بالكامل تقريبًا، باستثناء بعض الحالات، لكن تداعيات الأزمة لا تزال واضحة في قطاع النقل، إذ تعاني حركة القطارات من اضطرابات حادة، وسط فوضى واضحة في المحطات المكتظة بالركاب الذين قضوا الليل فيها، بينما يحاولون استئناف رحلاتهم.

وتبذل شركات السكك الحديدية جهودًا مكثفة لإعادة تشغيل خطوط القطارات فائقة السرعة وطويلة المسافة، فيما تعمل شبكات المترو والقطارات المحلية في المدن الكبرى على استعادة وتيرتها الطبيعية تدريجيا.

ويواصل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اجتماعاته منذ الصباح الباكر، مع مجلس الأمن الوطني، الذي يرأسه ملك إسبانيا فيليب السادس، للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي فجأة مساء أمس، في حادثة غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل.