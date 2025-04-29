مدبولي: نعزز ونقوي صناعة الدواء في مصر

كتبت- رشا فؤاد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أخبار جيدة فيما يخص صناعة الأدوية٬ مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «في إطار تركيزنا على موضوع الصناعة واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، شهدنا اليوم توقيع اتفاقيتين مهمتين، الأولى تتمثل في عقد اتفاقية تحالف استراتيجي بين شركة «جيبتو فارما» مدينة الدواء المصرية مع واحدة من كبرى الشركات الأمريكية في صناعة الدواء بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية».

وتابع: «نعزز ونقوي صناعة الدواء في مصر، والأهم من خلال هذه الشراكة هو الحصول على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بالتالي يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية في السوق الأمريكي من خلال هذا الاعتماد، إذ يعتبر اتفاق مهم في زيادة وقوة صناعة الأدوية في مصر».

وواصل: «الاتفاق الثاني لمساهمين لتأسيس شركتين لإنتاج مشروعين من قبل إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال وهي شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، من أجل إنتاج ألياف البوليستر التي تستورد منه مصر بكميات كبيرة، لذا سيعمل المشروعات على موضوع البوليستر وإنتاجه في مصر من أجل تغطية جزء من احتياجات السوق المحلي فضلا عن كونه فرصة للتصدير».