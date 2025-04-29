وزيرة التخطيط: إطلاق ورقة تضم جميع الإصلاحات الاقتصادية قريبا

كتبت- رشا فؤاد:



قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن البنك الدولي يركز على خمسة قطاعات أساسية: البنية التحتية سواء المادية أو الرقمية، الزراعة كنشاط تجاري ورفع كفاءة صغار المزارعين، الرعاية الصحية الأولية، السياحة، والتصنيع المحلي ذو القيمة المضافة.

وأشارت «المشاط» إلى أنه يتم حاليًا العمل على ورقة مهمة تضم جميع الإصلاحات والسياسات التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، والتي سيتم إطلاقها في شهر يونيو المقبل، مضيفة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشمل كافة جوانب المالية العامة والتخطيط، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، وسوق العمل والمهارات، فضلاً عن الإصلاحات ومستهدفات النمو، التشغيل، والصادرات في المرحلة القادمة.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة إكسترا نيوز الفضائية، أشارت المشاط إلى أن المجتمع الدولي يهتم بشدة بالنمو في الأجل المتوسط والتشغيل، مؤكدًا أن هذه القضايا تعد من الأولويات بالنسبة للمؤسسات الدولية، وأن مصر تعمل مع شركائها الدوليين لدفع النمو والتشغيل في البلاد، كما أضافت أن هناك روح تعاون بين الدول المختلفة، مما يعزز التعاون الدولي، مؤكدة أن مصر لديها فرصة كبيرة في هذا السياق، وهو ما ينعكس على المؤشرات الإيجابية لتوقعات النمو في البلاد.