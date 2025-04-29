مدبولي: مصر تكثف الجهود والشراكات من أجل النهوض بملف الصناعة

مدبولي: مصر تكثف الجهود والشراكات من أجل النهوض بملف الصناعة

مدبولي: مصر تكثف الجهود والشراكات من أجل النهوض بملف الصناعة

كتبت- رشا فؤاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تحدثت منذ يومين عن مشروع عقد إنشاء شركة متخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، إذ أن مصر كانت تستورد هذه العبوات، لكن اليوم من خلال الشركات التي يتم إنشائها سنصل إلى الاكتفاء الذاتي في هذا الأمر.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مجلس الوزراء شهد منذ فترة توقيع عقد مع شركة صينية لإنشاء مجمع مصانع باستثمارات في مصر 1.6 مليار دولار، وبدأوا بالفعل تنفيذ مجمع الـ9 مصانع، إذ جرى وضع حجر الأساس منذ أيام قليلة، كما أن هناك تعهد بوصول المرحلة الأولى من هذه المصانع إلى النور العام المقبل.

وتابع: «موضوع ملف الصناعة في جديد كل يوم، ونحاول التركيز فيه لأن لدينا أن هذا القطاع يعود إلى سابق عهده خلال الفترة الماضية».

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