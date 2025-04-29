وزير المالية: مؤشرات النمو تعكس تفاؤلا كبيرا بمستقبل الاقتصاد المصري

كتبت- رشا فؤاد:

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إنّ الوزارة اجتمعت مع أكثر من 12 ملتقى استثماري دولي بحضور مئات المستثمرين، موضحا أن نظرة أسواق المال والمستثمرين بشكل عام على الاقتصاد المصري في تحسن كبير، إذ أن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية هذا العام أفضل بكثير مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بشهادة الشركات العاملة والمؤشرات الأساسية والدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «مصر في وضع أفضل بكثير بسبب الإصلاحات والأداء، إذ أن مؤشرات الأداء الاقتصادي كانت محل إشادة كبيرة من كل المستثمرين، كما أن الصناعة عادت إلى النمو بمعدلات مرتفع إلى جانب السياحة التي ارتفعت بمعدلات قوية».

وتابع: «قطاع تكنولوجيا المعلومات مازال يحقق معدلات مرتفعة، كما أن الدولة المصرية تشهد انخفاضا في التضخم بشكل كبير فضلا عن تراجع البطالة، بالتالي جميعها مؤشرات تعطي نظرة إيجابية كبيرة في وقت يشهد فيه العالم تراجع المؤشرات ومعاناة بعض الدول، كما يعطينا تفاؤل ومسؤولية الاستمرار في هذه الإصلاحات، من أجل دفع المزيد من النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير من مصر، بما فيها برنامج جديد جيد مرن مبتكر لمساندة الصادرات المصرية».

وواصل: «أثناء محادثاتنا مع المؤسسات الدولية كان هناك إشادة قوية بالتحسن الكبير في وتيرة الإصلاحات، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود الفترة المقبلة».