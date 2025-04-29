الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية في بورسعيد وضبط المتهمين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة النارية في منطقة القابوطي ببورسعيد؛ إذ جرى إطلاق أعيرة نارية وفرار المتهمين باستخدام دراجتين ناريتين.

عقب الفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 24 أبريل، إثر خلافات بين طرفي المشاجرة، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط خمسة متهمين، وعُثر بحوزتهم على ثلاث بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض، ودراجتين ناريتين استخدمتا في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحفظ الأمن ومواجهة الأعمال الإجرامية.