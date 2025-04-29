فاقت توقعاتي.. حسام حبيب يعلن انتهاء مسابقة المواهب



كتب: بسمة شطا

أعلن المطرب حسام حبيب، انتهاء مسابقة المواهب التي أطلقها لجمهوره استعدادا لطرح ألبومه الجديد المقرر صدوره خلال موسم صيف 2025.

حسام حبيب: الجمهور صاحب القرار

وأعرب حسام، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع المسابقة، مشيرا إلى أن عدد المواهب التي شاركت فاق توقعاته وكان ضخما جدا.

وأكد حسام أن كل موهبة قدمت أعمالها تستحق أن تصل إلى الجمهور، لذا قرر أن يكون الجمهور هو الحكم في اختيار المواهب التي تشارك في ألبومه الجديد.

وأشار حسام حبيب إلى أنه سيبدأ قريبا في بث مباشر عبر منصة تيك توك، حيث ستتاح الفرصة لكل موهبة لتقديم أعمالها أمام الجمهور، ليقوم المتابعون بالتصويت واختيار من يستحق الاستمرار والمشاركة في الألبوم.

حسام حبيب يستعد للعودة إلى الساحة الفنية

يأتي هذا المشروع الفني المبتكر في إطار استعدادات حسام حبيب للعودة القوية إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب، إذ يستعد لإطلاق ألبوم جديد مكون من 10 أغنيات متنوعة سيتم طرحها بشكل تدريجي خلال صيف 2025.

كما يحرص حسام على دعم المواهب الجديدة في مجال التأليف الموسيقي والغناء، إذ دعا كل من لديه أغنية أصلية من تأليفه سواء كلمات أو لحن أو توزيع، إلى المشاركة في مشروعه الفني الجديد، مؤكدا أن الأعمال المشاركة يجب أن تكون أصلية 100%.

إلى جانب مشروع الألبوم، يواصل حسام نشاطه الفني من خلال تعاقده مع المخرج طارق العريان للمشاركة في أداء وغناء ألحان الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان حسام عن انتهاء المسابقة، حيث عبر الكثيرون عن حماسهم للمشاركة في البث المباشر والتصويت، معتبرين أن هذه المبادرة فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب ودعمها من خلال فنان كبير مثل حسام حبيب.