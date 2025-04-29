«السياحة»: 904 آلاف مصري أدوا مناسك العمرة هذا العام

تلقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تقريراً مفصلاً من سامية سامي مساعد وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بشأن نتائج هذا الموسم وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تنظيم الموسم بنجاح، بجانب استعراض مدى التزام شركات السياحة بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة المعتمدة لهذا الموسم.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، فى بيان اليوم، أن التقرير تضمن أيضاً استعراض الجهود المبذولة لضمان راحة المعتمرين المصريين وسلامتهم، من خلال تعزيز آليات الوزارة للرقابة والمتابعة المستمرة على الشركات المنفذة لبرامج العمرة، لاسيما من خلال الدور الفعال للجان الوزارة التي وجه الوزير بدفعها وتواجدها في مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال الموسم لمواجهة أى تحديات تطرأ بشكل سريع وفعال، حيث قامت هذه اللجان بتشكيل لجنة مشتركة لأول مرة مع الجانب السعودي للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين مما أسهم في تقديم خدمة متميزة وتذليل أى عقبات تواجه المعتمرين.

تعزيز وتحسين آليات الرقابة

وأعرب وزير السياحة والآثار عن تقديره للنجاح الذي حققه هذا الموسم، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل بالوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مشيراُ إلى ما شهده الموسم من التزام من قبل شركات السياحة، وكذلك من تعاون بناء ومثمر بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة السعودية بما ساهم جميعاً في خروج الموسم بصورة جيدة ومنظمة.



وأكد «فتحي» أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز وتحسين آليات الرقابة والمتابعة بصورة أكبر خلال مواسم الحج والعمرة القادمة، مع الاستفادة من إيجابيات هذا الموسم والبناء عليها والعمل على تلافي التحديات التي ظهرت، بجانب العمل على تطوير التعاون مع كافة الأطراف المعنية لضمان أفضل تجربة لمعتمري وحجاج السياحة.

800 شركة سياحة نظمت رحلات العمرة هذا العام

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه في ضوء حصاد موسم العمرة لعام 1446هـ، فقد بلغ عدد المعتمرين المصريين لهذا الموسم ما يقرب من 904 آلاف معتمر مصري، حيث تمكنت الشركات من تنظيم الرحلات وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع الخطط التنظيمية الموضوعة، مشيرة إلى أن هناك 800 شركة سياحة قامت بتنفيذ برامج العمرة هذا الموسم.



وأضافت أن عدد شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بلغ 10 شركات طيران، بجانب عدد وكيلين نقل بحري، لافتة إلى أن هناك 559 فندق استقبل المعتمرين بواقع 368 فندق بمكة المكرمة و191 فندق بالمدينة المنورة.

260 شكوى من المعتمرين

وأشارت مساعد وزير السياحة إلى أن عدد الشكاوي المقدمة من المعتمرين بلغ 260 شكوى، أي بنسبة 0.03% من إجمالي عدد المعتمرين، موضحة أنه تم حل 97 شكوى منهم على الفور أثناء تواجد لجان الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما باقي الشكاوي فتم حلها بعد عودة اللجان من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوةضحت أن هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا قائما مع وزارة الحج والعمرة السعودية، لاسيما في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي خلال زيارته الوزير للسعودية في أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن ذلك ساعد في حل العديد من التحديات التي واجهها المعتمرون وشركات السياحة خلال الموسم، ومؤكدة على أن الوزارة تسعى لتعزيز هذا التعاون بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة المعتمرين والحجاج ويساهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة ويطور الخدمات المقدمة لهم.



وفي سياق متصل، أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار عدداً من القرارات الوزارية شملت اتخاذ العقوبات اللازمة ضد بعض شركات السياحة المخالفة لضوابط العمرة خلال الموسم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وحماية حقوق