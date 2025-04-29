مشروع تخرج في «إعلام القاهرة» لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

«تأثير الضغوط المجتمعية على المرأة وكيفية التعامل معها».. من هذا المنطلق حرص مجموعة من طلاب إعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان على إطلاق مشروع تخرجهم الذي يهدف إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء المصريات والتحديات في مختلف المجالات، من أجل تشجيع المرأة على تحقيق طموحاتها وزيادة الوعي بالدور الإقتصادي للمرأة، الأمر الذي أوضحته إلين سهري إحدى طالبات المشاركات في مشروع التخرج خلال حديثها لـ«الوطن».

فكرة مشروع التخرج

تدور فكرة مشروع التخرج حول تمكين المرأة المصرية من أجل تعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسعى إلى تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، من أجل تعزيز فرص حصولها على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، التي تضمن مشاركتها الفعالة في المجتمع، في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

أهداف مشروع التخرج

هناك الكثير من الأهداف التي ركز عليها مشروع التخرج وفقًا لـ«إلين»، منها ضرورة التعريف بالمبادرات الحكومية والمجتمعية التي تعمل بدورها على تمكين المرأة، بالإضافة إلى التركيز على الفرص المتاحة لضمان كيفية الاستفادة منها من أجل تعزيز مشاركة المرأة، علاوة على رفع مستوى الوعي حول مفهوم التمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.

الطلاب المشاركون في مشروع التخرج

شارك عدد كبير من طلاب إعلام القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان، منهم نعمة عبد السلام عبد الباسط - صفوة أحمد سليمان - حبيبة أيمن طه - سلمى محمد مصطفى - مارينا عصام نصر - دعاء واكد قُدامة - زينب أحمد زكريا - ميسرة أحمد غريب - فرح عصام سعيد - ندى عادل الحسيني - منة الله خالد محمود - شيماء هشام حافظ - هي علاء الدين جاد - إلين سهري عبده - شهد إبراهيم كمال - فرح مجدي محمد - سارة عماد أحمد شامخ - أحمد محمود أبو بكر.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة إيمان طاهر، أستاذ مساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذة مي عبد الوهاب المدرس المساعد بالقسم، وتحت رعاية الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة الكلية، ودكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.