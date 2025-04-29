أسعار الذهب الآن في مصر اليوم الثلاثاء 29-4-2025.. عيار 21 يسجل تحديثا جديدا

أسعار الذهب الآن في مصر اليوم الثلاثاء 29-4-2025.. عيار 21 يسجل تحديثا جديدا

أسعار الذهب الآن في مصر اليوم الثلاثاء 29-4-2025.. عيار 21 يسجل تحديثا جديدا

سجلت أسعار الذهب الآن في مصر تحديثًا جديدًا في محال الصاغة المصرية؛ إذ هبط سعر بلغ سعر الذهب عيار 21 الآن إلى 4760 جنيهًا للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون»، وفيما يلي التفاصيل.

أسعار الذهب الآن في مصر

وسجلت أسعار الذهب الآن في مصر للبيع والشراء، بعد أن سجل الذهب عيار 21 تحديثًا جديدًا في الصاغة المصرية، التالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 الآن في الصاغة المصرية 5 آلاف و440 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و417 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب الآن عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4 آلاف و760 جنيها للشراء، و4 آلاف و740 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في محال الصاغة 4987 جنيها للشراء، و4966 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 4080 جنيهًا للشراء، و4063 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3173 جنيهًا للشراء، و3159 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 38 ألفًا و80 جنيهًا للشراء، و38 ألفًا و60 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3311 دولارا للشراء، و3310.5 دولار للبيع.

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