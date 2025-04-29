سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في منتصف التعاملات

كشفت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في الذهب عن آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في مصر، خلال منتصف التعاملات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، 4755 جنيها للشراء، مقابل 4735 جنيها للبيع دون احتساب المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 وفقًا لمؤسسة جولد بيليون المتخصصة في الذهب في مصر كالتالي:



سعر الذهب عيار 24 اليوم



سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء بدون المصنعية، 5434 جنيها للشراء مقابل 5411 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 22 الآن



سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 4981 جنيها للشراء مقابل 4960 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 4755 جنيها للبيع مقابل 4735 جنيها للشراء دون احتساب سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم



سعر الذهب عيار 18 اليوم 4076 جنيها للشراء مقابل 4059 جنيها للبيع بدون المصنعية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم



سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة 3170 جنيها للشراء و3156

جنيها للبيع.



سعر جنيه الذهب



سعر الجنيه الذهب اليوم 38040 جنيها للشراء و38020 جنيها للبيع.