خريطة المناطق المتأثرة برياح الخماسين والأمطار الرعدية غدا

كتب: عبد العزيز سلامة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب بدء تحرك المنخفض الجوي الخماسيني داخل الأراضي المصرية، الذي يصاحبه رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

تأثير المنخفض الخماسيني على مصر

وأوضحت الهيئة، أن آخر صور الأقمار الصناعية كشفت عن بدء تأثير المنخفض الخماسيني على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، إذ تسبب في إثارة الرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور كبير في مستوى الرؤية الأفقية خاصة خلال فترات نشاط الرياح.

سرعة الرياح تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة

وكانت الهيئة نبهت في بيان سابق إلى أن البلاد تتعرض لرياح خماسينية قوية، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، فيما تصل هبات الرياح إلى 90 كيلومترا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ نتيجة الأتربة المثارة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، وهي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على محافظة مطروح.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا: السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

- أمطار رعدية أحيانًا: مدن القناة، سيناء، شمال الصعيد، إلى جانب مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية.

المناطق المتأثرة برياح الخماسين

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط رياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 70-80 كيلومترا خلال الهبات، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500-1000 متر، التي تؤثر على المناطق التالية:

- صحراء مطروح.

- محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج.

- مناطق من جنوب وشرق القاهرة، الجيزة.

- السويس، الإسماعيلية.

- خليج السويس وسيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بسرعة 40-60 كيلومترا في الساعة مع رؤية أفقية أقل من 2000 متر: محافظات الوجه البحري، قنا، الأقصر، أسوان.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

تجنب التواجد قرب أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار خاصة خلال فترات الرياح القوية.

القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الرمال المثارة أو الأمطار الغزيرة.

يُنصح مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات للوقاية من الأتربة.

وتتابع هيئة الأرصاد تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وتُهيب بالمواطنين متابعة النشرات الرسمية أولًا بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي أضرار محتملة.