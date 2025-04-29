«إعلام بني سويف» تطلق حملة لدعم المشروعات الصغيرة ومساعدة الشباب

كتب - كريم روماني

أطلق عدد من طلاب الفرقة الثالثة بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، حملة تحت عنوان «ابدأها في بلدك» لدعم المشروعات الصغيرة ومساعدة الشباب على تحقيق ذاتهم وعدم الهجرة خارج الوطن، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية والدكتورة نسرين حسام الدين رئيس قسم الصحافة.

رسائل توعوية تستهدف تشجيع الشباب

تُطلق الحملة رسائل توعوية تستهدف تشجيع الشباب على استثمار قدراتهم داخل البلاد، بدلًا من اللجوء إلى الهجرة التي باتت تحمل مخاطر كثيرة دون مستقبل واضح، حسب ما أكدته مريم سعيد أحد طلاب القسم، موضحة أن النجاح ممكن من أرض الوطن، من خلال البدء بمشروعات صغيرة: «يُمكن أن تكبر وتتحول إلى نماذج ناجحة يُحتذى بها».

وقالت مريم سعيد لـ«الوطن»، إن الحملة تركز على أهمية الاعتماد على النفس، وتنمية المهارات، واستغلال الموارد المتاحة، باعتبارها بدائل حقيقية للهجرة، ورسالة أمل لكل شاب يسعى لبناء مستقبله داخل وطنه وتؤمن الحملة بأن كل مشروع صغير هو خطوة في طريق بناء وطن قوي واقتصاد مستقل.

جودة الصناعات المحلية والبيئية

وأضافت، أن الحملة تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، والمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى خفض معدل البطالة وإحياء الحرف التراثية وتقديم نماذج شبابية ناجحة في مصر.

يأتي ذلك في إطار مادة الحملات الصحفية تحت إشراف الدكتورة إسراء عبد الرحمن المدرس بقسم الصحافة والدكتورة سمر كمال المدرس المساعد.