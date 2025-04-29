رد البيت الأبيض على أمازون بسبب الرسوم الجمركية: عمل عدائي وسياسي

علقت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، على ما تردد من نية شركة أمازون إعلان تأثير الرسوم الجمركية على أسعار منتجاتها قائلمة مؤتمر صحفي: «لقد انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس بشأن إعلان أمازون، هذا عمل عدائي وسياسي من قبل أمازون».

أضافت ليفيت: «انظروا، لن أتحدث عن علاقات الرئيس مع جيف بيزوس، ولكنني سأخبركم أن هذا بالتأكيد عمل عدائي وسياسي من جانب أمازون».

البيت الأبيض يهاجم أمازون بسبب الرسوم الجمركية

وقالت ليفيت اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية نشرتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية: «أود أن أؤكد على ثقتي بالرئيس ترامب، هناك سبب وجيه لإعادة انتخابه لهذا المنصب، إنه النجاح التاريخي الذي حققته صيغته الاقتصادية في ولايته الأولى».

متحدث أمازون ينفي مزاعم البيت الأبيض

وفي بيان جديد، نفى متحدث باسم أمازون تقريرًا يفيد بأن الشركة تخطط لتوضيح تكلفة المنتجات للمستهلكين من خلال الرسوم الجمركية، بعد انتقادات من البيت الأبيض، حيث وصفت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت هذه الخطوة بأنها عمل عدائي وسياسي.

وقال المتحدث باسم الشركة: «درس الفريق الذي يدير متجر أمازون هول منخفض التكلفة للغاية فكرة إدراج رسوم استيراد على منتجات معينة، تناقش الفرق الأفكار باستمرار ولم يكن هذا الأمر مطروحًا على موقع أمازون الرئيسي، ولم يُطبّق أي شيء على أيٍّ من مواقع أمازون».