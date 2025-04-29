3 محاور لتعزيز صحة المواطنين| تطوير المستشفيات العامة والمنشآت الصحية.. واستمرار المبادرات الرئاسية لعلاج جميع الفئات والأعمار.. وبدء تطبيق المرحلة الثانية لـ«التأمين الشامل» في 5 محافظات يوليو المقبل

يشهد قطاع الخدمات الصحية اهتماماً كبيراً حالياً، باعتباره أحد أبرز الملفات التى تمس حياة المواطن المصرى، حيث اعتمد تطوير منظومة الخدمات الصحية على ٣ محاور رئيسية تنفذ حتى عام ٢٠٣٢، يتضمن المحور الأول تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الصحية، والثانى إطلاق مجموعة من المبادرات التى تشمل جميع الفئات العمرية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على الكشف المبكر للأمراض، ووضع خريطة صحية فى مصر.. والثالث وهو مشروع التأمين الصحى الشامل.

فى المحور الأول، أكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على تقييم المستشفيات القديمة على مستوى الجمهورية، وتضع خططاً واضحة لتطويرها ورفع كفاءتها، حيث تم اختيار محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية) للبدء فى تطوير المستشفيات القائمة بعدد 2 مستشفى فى كل محافظة، وتم إسناد تنفيذ 22 مكتب صحة مستقلاً كمرحلة أولى بهوية بصرية وإنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطى 200 سرير، يتم الانتهاء من مشروعاتها بحلول عام 2027، بتكلفة 12.5 مليار جنيه، بمدن (الخصوص بالقليوبية، وكفر الشيخ الجديدة، والمرج بالقاهرة، وسوهاج الجديدة، وأبوحماد الشرقية، وكفر الدوار بالبحيرة، وقوص بقنا، والقوصية بأسيوط، والمنيا الجديدة، وطلخا بالدقهلية) ولفتت الوزارة إلى المشروعات الكبرى الجارى العمل بها، مثل تطوير مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، لتعمل بطاقة 162 سريراً داخلياً، و45 سرير رعاية، و19 سرير زرع نخاع، و160 كرسى علاج كيماوى، ومركز علاج إشعاعى متكامل، ومركز بحث علمى وتدريب مهنى، و2 غرف مناظير، وعيادة تشخيص الأورام لليوم الواحد، و40 عيادة، و2 متعددة التخصصات، و9 غرف عمليات، ومشروع مستشفى النيل التخصصى للأطفال، بطاقة 250 إلى 300 سرير.

وقالت وزارة الصحة إن الخِطة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرة فى المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية الأولية وبأقسام الطب الوقائى، ومواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومى للتأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات الجمهورية.

وفى المحور الثانى أكدت الوزارة استمرار تنفيذ المبادرات الصحية التى انطلقت فى عام 2018، بالكشف المبكر عن «فيروس سى» والأمراض غير السارية، تحت شعار «100 مليون صحة»، وكانت نقطة تحول كبيرة للقضاء على الفيروس الذى نهش أكباد المصريين لسنوات عديدة، وهذه المبادرة نجحت فى إعلان مصر خالية من «فيروس سى» عام 2020، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمى للالتهاب الكبدى الوبائى، حيث قدمت المبادرة خدمات الكشف والفحص لما يقرب من 60 مليون مواطن، وقدمت العلاج لنحو 4 ملايين مواطن، واستمرار تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، التى خففت العبء عن المواطنين، الذين كانوا يتحملون مشقة الوقوف والتكدس أمام المستشفيات، دون دفع المواطن أى مبالغ.

وأكدت متابعة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، بهدف تقليل حجم الإصابة بأمراض سوء التغذية، حيث انعكست نتائج المبادرة على مؤشرات الصحة العامة على طلاب المدارس، إذ انخفضت النسب المتعلقة بالتقزم بين الأطفال منذ بدء العمل بها. ولفتت إلى أن المرأة كانت ولا تزال لها النصيب الأكبر من المبادرات الرئاسية، منها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين. وفى المحور الثالث يأتى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الذى انطلق عام ٢٠١٩، ويستمر حتى عام ٢٠٣٢ لتحقيق نظام اجتماعى تكافلى، يقدم خدمات طبية بجودة عالية لكل الفئات العمرية دون تمييز، مع تحمل الدولة للتكاليف المالية لغير القادرين، ويتم تنفيذه على ٦ مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى فى محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان.

ومن المقرر بدء المرحلة الثانية فى: دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح فى شهر يوليو المقبل إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التى تعتمد بشكل أساسى على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى. حيث بدأ تجهيز الوحدات والمراكز والمستشفيات التى ستدخل العمل ضمن المحافظات المشمولة، وحصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة التى سيتم تطويرها واعتمادها لإدراجها ضمن المنظومة.

والمستهدف أن ينتفع بها 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، موضحاً تصنيف المستشفيات المقترحة بالخطة وأسباب اختيارها، وكذلك معدل الأسرة، طبقاً لمقترح المستشفيات والتى تبلغ 65 مستشفى بإجمالى 10 آلاف و669 سريراً، و516 مركز رعاية أولية، قابلة للتعديل طبقاً للمسح الميدانى، موضحاً أن خطة العمل تتضمن التطوير والإنشاء الجديد لـ40 مستشفى بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة 30.96 مليار جنيه.

ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة فى: الإسكندرية، والبحيرة، وقنا وسوهاج، والرابعة فى: بنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والفيوم، والخامسة فى الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية والسادسة والأخيرة فى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية.