«البيئة» تحذّر كبار السن من طقس الغد.. و«الصحة» تصدر 6 إرشادات مهمة

«البيئة» تحذّر كبار السن من طقس الغد.. و«الصحة» تصدر 6 إرشادات مهمة

«البيئة» تحذّر كبار السن من طقس الغد.. و«الصحة» تصدر 6 إرشادات مهمة

كتبت: انتصار الغيطاني

حذّرت وزارة البيئة، المواطنين من الاضطربات الجوية في حالة الطقس غدا، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لتأثير رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وتؤثر على مرضى الأمراض التنفسية والصدرية.

وزارة البيئة تحذر كبار السن من حالة الطقس غدا

وطالبت وزارة البيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية والصدرية بالحذر من حالة الطقس غدا، بسبب الأتربة الشديدة، وتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن العوامل الطبيعة، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

نصائح مهمة من وزارة الصحة

ووجّهت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات والنصائح للمواطنين، لمواجهة الرياح المثيرة للرمال وألأتربة في طقس الغد، حفاظًا على صحتهم خلال موجة الطقس السيئ بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية، وتتمثل فيما يلي.
  • على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، منهم مرضى حساسية الصدر، وضيق التنفس أو مشكلات الشعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل.
  • في حالة الضرورة لمغادرة المنزل، يجب تغطية الأنف، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.
  • شرب المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.
  • تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، والغنية بفيتامين C و E.
  • استخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.
  • إغلاق نوافذ المنازل لمنع دخول الأتربة والغبار.

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