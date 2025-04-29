«البيئة» تحذّر كبار السن من طقس الغد.. و«الصحة» تصدر 6 إرشادات مهمة

كتبت: انتصار الغيطاني

حذّرت وزارة البيئة، المواطنين من الاضطربات الجوية في حالة الطقس غدا، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لتأثير رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وتؤثر على مرضى الأمراض التنفسية والصدرية.

وزارة البيئة تحذر كبار السن من حالة الطقس غدا

وطالبت وزارة البيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية والصدرية بالحذر من حالة الطقس غدا، بسبب الأتربة الشديدة، وتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن العوامل الطبيعة، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

نصائح مهمة من وزارة الصحة