محافظ الفيوم يقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة غدا

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تعليق الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدًا، موجهًا برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المراكز، وكل المديريات الخدمية، تحسبًا لظروف الطقس السيئ، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها.

وتشهد البلاد نشاطاً للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل لحد العاصفة، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد أحياناً.

مراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث

كما وجّه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم المصالح والقطاعات المختلفة، بمراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيئ بمختلف أنحاء المحافظة.

الإجراءات اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، مع مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بالدرجة المناسبة، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وكذا انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل دائم، لاستقبال شكاوى المواطنين، مشيراً إلى تخصيص الأرقام 0842168041، و0842168042، و0842168043، والرقم الساخن 114، لتلقي الشكاوى والبلاغات.

إزالة أي معوقات بمخرات السيول والمصارف

كما وجه محافظ الفيوم بإزالة أي معوقات بمخرات السيول والمصارف قبل بدء موجة الطقس السيئ، ووجه وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مجالس المدن، بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات المعدنية، وقت العاصفة، بالتزامن مع المنخفض الخماسيني مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق، مؤكداً أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.