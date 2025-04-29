أستاذ قانون تجاري دولي: مصر تحصد ما زرعته من تطوير قوانين الاستثمار

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن مصر تحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية العظيمة سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، ولكننا كنا في حاجة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.

قرارات سريعة للمستثمرين

وأضاف سعيد، خلال حواره مع فضائية «إكسترا نيوز» عبر تطبيق «زووم»، أن طبيعة الحياة التجارية والاستثمارية تتطلب أن يتخذ المستثمر قرارات سريعة وفقًا للمعلومات المتوفرة لديه، وأحيانًا تحتوي هذه القرارات على مخاطر، ولهذا فإن المسؤول الحكومي لا يصلح لإدارة المشروعات الاستثمارية.

وأوضح أن الإدراة الحكومية في حاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تتطلب المزيد من الوقت، وهذا يؤخر صدور القرار، مؤكدًا أن العالم تخارج من فكرة تدخل الدولة في إدارة المشروعات الاستثمارية، وهذا ما تتبناه الدولة المصرية خلال آخر 5 سنوات.

وأشار الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إلى إن المسؤول الحكومي لا يمتلك الحرية في اتخاذ القرار خوفًا من الفساد، ولحماية المال العام، وهذا يُكبل يد المدير الحكومي في اتخاذ الكثير من القرارات المهمة.

وأضاف أن الحكومات من الصعب عليها أن تدخل في المشروعات الاستثمارية والتجارية في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة أن هذه المشروعات تتطلب سهولة وسرعة في اتخاذ القرارات لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما أكثر هذه المتغيرات خلال الفترة الحالية مثل الحروب التجارية العالمية.

مشاركة القطاع الخاص

وأوضح أن الدولة تتجه نحو المشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم العديد من الفرص الاستثمارية المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الدولة تحصد اليوم ما زرعته من تطوير قوانين الاستثمار، وتطوير الرخصة الذهبية ومنظومة الاستثمار في مصر.