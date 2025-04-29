5 وضعيات يوجا تخلصك من آلام الرقبة في دقائق.. واظب عليها

كتب - إسراء عبد العزيز

في ظل الجلوس الطويل أمام الشاشات، يعاني الكثيرون من آلام الرقبة والتيبس في منطقة الكتف والظهر العلوي، ويمكن أن تحسن بعض وضعيات اليوجا البسيطة تخفيف هذه الآلام بشكل طبيعي وآمن، دون الحاجة إلى أدوية أو مسكنات، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» إليك أبرز وضعيات اليوجا التي تخلصك من آلام الرقبة في دقائق وفقًا لـtimesofindia.

5 وضعيات يوجا تخلصك من آلام الرقبة في دقائق

1- وضعية كات-كاو Cat-Cow Pose لأنها تساعد على تحريك العمود الفقري بلطف وتخفيف التوتر في عضلات الرقبة والكتف، ابدأي على أربع، مع التبديل بين تقويس الظهر للأعلى كات وتوسيعه للأسفل مع رفع الرأس كاو، مع التنفس العميق في كل حركة.

2 وضعية ثني الرقبة إلى الجنب Neck Side Stretch تمرين بسيط لكنه فعال، لذا اجلسي في وضع مريح، وميلي رأسك ببطء ناحية الكتف، مع تثبيت الكتف التاني وكرري الحركة على الجانبين، واثبتي في كل مرة من 15 إلى 30 ثانية.

3- وضعية الطفل Balasana تساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر في الرقبة والكتفين، واجلس على ركبتيك، وامدد ذراعيك للأمام على الأرض، وحاول أن تلمس جبهتك الأرض، وابقَ في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية إلى دقيقة مع التنفس ببطء.

4- تمارين دوران الرقبة البسيطة إذ تزيد مرونة الرقبة وتخفف من الشد العضلي، واجلس بوضعية مريحة، وابدأ بتحريك رأسك ببطء في حركة دائرية، وقم بـ3 دورات باتجاه عقارب الساعة، ثم 3 عكسها

5- تمدد الكتف والرقبة الجانبي Thread the Needle وضعية مهمة لتخفيف التوتر في عضلات الكتف والرقبة، وتساعد على فتح العضلات المشدودة بسبب الجلوس لفترات طويلة.