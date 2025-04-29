سعرها 50 مليون يورو.. طفل يخدش لوحة فنان عالمي في هولندا

في واقعة أثارت الجدل داخل أحد المعارض في هولندا، قام طفل بإتلاف لوحة فنية ضخمة قيمتها تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

كانت اللوحة التجريدية، التي تحمل اسم «رمادي، برتقالي على أحمر غامق، رقم 8» للفنان مارك روثكو، معروضة للعامة في منشأة تخزين بجوار متحف بويمانز فان بيونينجن في روتردام، عندما تعرضت لضرر سطحي.

وقال متحدث باسم المتحف لشبكة سكاي نيوز إن طفلاً لمس اللوحة عندما كانت معروضة، ما أدى لتعرضها للضرر، وظهرت خدوش صغيرة في طبقة الطلاء في الجزء السفلي من اللوحة، وتم البحث عن خبراء في مجال الترميم في هولندا وخارجه لمعالجة اللوحة.

كم يبلغ سعر اللوحة؟

وقدر جامع الأعمال الفنية الهولندي البارز بيرت كروك قبل 3 سنوات، أن اللوحة تباع بمبلغ يتراوح بين 40 مليون يورو أي حوالي 34 مليون جنيه إسترليني، و50 مليون يورو أي 42 مليون جنيه إسترليني.

الفني التجريدي كان بمثابة القطعة المركزية للمتحف قبل إغلاق المبنى للتجديد، ولذلك، فإن اللوحة معروضة حاليًا في منشأة تخزين فنية قريبة، تحتوي على مجموعة المتحف بأكملها وهي مفتوحة للجمهور.



من هو مارك روثكو؟

ولد روثكو في روسيا عام 1903 لكنه انتقل إلى أمريكا عندما كان طفلاً، ورحل عن عالمنا 1970 ، وكان من أهم الفنانين، إذ بيعت العديد من أعماله بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.