نصائح لمرضى حساسية العيون خلال العاصفة الترابية غدا

تغيرات جوية عديدة تشهدها البلاد الفترة الحالية نتيجة تأثرها بمنخفض جوي صحراوي، يصاحبه نشاط للرياح وأتربة ورمال، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك؛ الأمر الذي يثير حالة من القلق لدى المواطنين خاصة مرضى حساسية العيون، وقدم الدكتور يوسف أبو زيد استشاري طب العيون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعض النصائح من أجل التعامل مع تلك الأجواء وحماية أعينهم من الإصابة.

نصائح لمرضى حساسية العيون للتعامل مع العاصفة الترابية

تتسبب العاصفة الترابية في إلحاق مشكلات عدة على العيون، خاصة لأصحاب حساسية العيون الملتحمة والمزمنة، ومن أبرز هذه النصائح التقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس، علاوة على ضرورة الالتزام بارتداء النظارات الشمسية لحماية أنفسهم من خطورة العواصف الترابية لأن لها تأثير بالغ الخطورة على العيون.

كيفية الوقاية من العاصفة الترابية

في حال تعرض مرضى حساسية العيون إلى دخول أحد الأجسام الغريبة في عينيه، يجب غسلهما فورًا باستعمال الماء البارد، وفي حال استمرار الأمر دون تحسن، يجب عدم التردد للذهاب إلى الطبيب المختص من أجل علاج المشكلة سريعًا قبل تفاقمها.

وسبق ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، العديد من النصائح لحماية العيون أثناء الطقس السيئ، التي يمكن إيضاحها في صورة نقاط على النحو التالي: