أماكن تصل إليها العاصفة الترابية غدا.. تصل لحد تعطيل الطرق

أماكن تصل إليها العاصفة الترابية غدا.. تصل لحد تعطيل الطرق

أماكن تصل إليها العاصفة الترابية غدا.. تصل لحد تعطيل الطرق

تتأهب البلاد غدًا لحدوث تقلبات جوية حادة، حيث من المتوقع أن تجتاح عاصفة ترابية قوية العديد من المدن والمحافظات، وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية هذه الأجواء إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني نشط، سيؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة.

أماكن تصل إليها العاصفة الترابية غدا

وستصل العاصفة الترابية إلى بعض المدن ويكون وضعها حرج كثيرا وفق بيان الأرصاد الجوية، حيث تصل سرعات الرياح إلى 70 كيلومترا في الساعة، وانخفاض الرؤية إلى ما بين 500 إلى 1000 متر، ومنها: «مطروح - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - جنوب وشرق القاهرة - الجيزة - السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب الصعيد - خليج السويس - سيناء».

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى أن الوضع في المدن المذكورة شديد الخطورة، مع احتمالية تعطيل الحركة على الطرق في تلك المدن.

خطورة

تعطيل الحركة على بعض الطرق

كما تصل العاصفة إلى مدن «قنا - الأقصر - أسوان» حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومترا في الساعة) وتصل الرؤية الأفقية إلى 2000 متر، وتتدهور إلى 1000 متر في بعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد وشرق القاهرة الكبرى والوجه البحري.

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