ريهام عبد الغفور: رفضت أعمالا لمدة سنة ونصف قبل المشاركة في «ظلم المصطبة»

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها أحبت فكرة مسلسل «ظلم المصطبة»، كما أحبّت شخصية «هند» بشكل كبير، قائلة: «حبيت الموضوع كله جدًا، وحبيت شخصية هند بكل صنوف الظلم اللي بتتعرض له».

رفض أعمال فنية على مدار عام ونصف

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «كنت بقالي سنة ونصف قاعدة في البيت مش بشتغل، واتعرضت عليّا أعمال، لكن كنت برفضها ومش حاسة إنّي عاوزة أعملها، لكن شخصية هند في ظلم المصطبة، أول ما قرأتها حسيت إني عاوزة أعملها جدًا».

وتابعت: «الموضوع كله شدني، وعالم الكاتب والسيناريست أحمد فوزي صالح دايمًا بيأسرني، بحب طريقته في الكتابة، وكمان المخرج هاني خليفة».

«كيمياء فنية» بين ريهام عبد الغفور وإياد نصار

وأشارت إلى «الكيمياء» التي تجمعها بالفنان إياد نصار الذي لعب شخصية «حسن»، قائلة: «بحس دايمًا إن بينا كيمياء حلوة من أيام وش وظهر، فحسيت إن المشروع ده هو فعلاً المشروع الحقيقي اللي أقدر أوافق عليه من غير تردد».