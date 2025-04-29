بركان ضخم يعود بعد خمول 250 ألف عام.. مخاوف من ثورانه

بركان ضخم يعود بعد خمول 250 ألف عام.. مخاوف من ثورانه

بركان ضخم يعود بعد خمول 250 ألف عام.. مخاوف من ثورانه

أصوات هدير مخيفة قادمة من أعماق الأرض في أمريكا الجنوبية، أثارت مخاوف العلماء من أن بركان «أوتورونكو» في بوليفيا على وشك الانفجار، خاصة أنه لم يفجر حممه البركانية منذ 250 ألف عام.

زلازل صغيرة

أظهرت علامات الاضطرابات على مدى عقود من الزمن، أن إطلاق الغاز والزلازل الصغيرة، حدثت بسبب دوامات السائل والغاز تحت الجبال في المنطقة ذاتها، وليس بسبب تراكم الصهارة المتفجرة، حسب دراسة جديدة نشرت يوم الاثنين في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، ونشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ثوران بركان

الدراسة لا تفسر سبب بقاء بركان الزومي نشطًا فقط، بل تقدم أيضًا رؤى حول إمكانية ثورانه في أي لحظة، ووفق باجثي الدراسة أن الأبحاث طورت تقنية تساعد في معرفة مخاطر ثوران البراكين النشطة الأخرى.

نتيجة الدراسة

ووجدت الدراسة الجديدة أن النشاط ليس تراكم الصهارة تحت الضغط، ومن المرجح أن يكون بسبب السوائل الساخنة والغازات المرسلة من شيء يسمى جسم الصهارة ألتيبلانو-بونا، وهي عبارة عن بئر عميق من الصهارة يقع تحت جنوب بوليفيا وشمال تشيلي وشمال الأرجنتين، كما يعتقد العلماء أن هذا الخزان يطلق الطرد إلى الأعلى عبر فوهات تشبه المدخنة، وأن هذه الأشياء تنحصر أسفل السطح مباشرة، وتسبب بعض الاضطرابات أثناء اختراقها.

بركان «أوتورونكو» أو كما أطلق عليه بركان الزومبي، هو بركان خامد ضخم يقع في وسط جبال الأنديز القاحلة في أمريكا الجنوبية، يبلغ ارتفاع قمته 6008 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وقد تشكلت هذه الطبقة من طبقات من الحمم البركانية والرماد البركاني والصخور التي تصلبت مرارًا وتكرارًا على مر السنين.

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