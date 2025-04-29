تعليق الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية غدًا لسوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية غدًا لسوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية غدًا لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع كليات وبرامج الجامعة، في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

سلامة الطلاب وحمايتهم من المخاطر

وأكد الدكتور المنشاوي أن القرار يأتي في إطار حرص إدارة جامعة أسيوط على سلامة الطلاب وحمايتهم من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الطلاب من خارج محافظة أسيوط.

توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن التعليق إجراء احترازي لحماية الطلاب والعاملين بالجامعة.

كانت هيئة الأرصاد نوّهت بضرورة القيادة بحذر خلال فترات الأتربة والرمال المثارة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، كما أوصت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

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