متحدث «الوزراء»: تحسن الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار أسهم في خفض البطالة

متحدث «الوزراء»: تحسن الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار أسهم في خفض البطالة

متحدث «الوزراء»: تحسن الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار أسهم في خفض البطالة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض خلال المؤتمر الصحفي اليوم أبرز ما نوقش في اجتماع المجلس، وعلى رأسه جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة انعكست إيجابًا على صورة مصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث توقعت المؤسسات الدولية نمو الاقتصاد بنسبة 3.8% في «2024-2025»، و4.3% في العام التالي.

خفض البطالة إلى 6.6%

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن التوسع في قطاعات الزراعة، الصناعة، السياحة، والاتصالات ساعد على خلق فرص عمل، ما أسهم في خفض البطالة إلى 6.6%.

مصر تسعى لتوسيع صادراتها الدوائية

فيما يخص صناعة الدواء، أكد أن مصر تسعى لتوسيع صادراتها الدوائية، خاصة للسوق الأمريكية، مستفيدة من حصول هيئة الدواء المصرية على «مستوى النضج الثالث» من منظمة الصحة العالمية، ما يسمح بالاعتراف الدولي بمستحضراتها.

وشدد على أن الاتفاق الذي وُقِّع اليوم بين مدينة الدواء المصرية وإحدى الشركات الأمريكية، يهدف لنقل التكنولوجيا وتصنيع أدوية محليًا بمعايير أمريكية، تمهيدًا لتصديرها للولايات المتحدة.

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