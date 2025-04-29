متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل منح المدارس إجازة اليوم بسبب الأحوال الجوية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنّه تم إصدار بيان بإعلان الإجازة في المدارس اليوم الأربعاء، تحسبا لظروف الأحوال الجوية، إذ تشير التوقعات إلى أن اليوم سيشهد سوء الأحوال الجوية.

سر قرار وزارة التعليم

وأضاف «زلطة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ قرار وزير التعليم صدر حرصا على سلامة وأمن الطلاب، وبعدها بدقائق قليلة أصدرت الوزارة بيانا توضيحيا آخر، جاء خلاله أن القرار يشمل المعلمين والعاملين بالمدارس إلى جانب الطلاب.

موعد امتحانات الشهر

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: «غدا، كان سيشهد اختبارا شهريا في بعض المحافظات، وأوضحنا أن هذا الاختبار سيتم تأجيله للأسبوع المقبل وفقا لظروف كل مديرية عوضا عن الغد».