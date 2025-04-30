عصام السقا يكشف عن صورة من كواليس فيلم المشروع x

عصام السقا يكشف عن صورة من كواليس فيلم المشروع x

عصام السقا يكشف عن صورة من كواليس فيلم المشروع x

كتب : بسمة شطا

حرص الفنان عصام السقا على الكشف عن صورة من كواليس فيلم المشروع x وذلك من خلال مشاركته بمنشور مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

عصام السقا يكشف عن صورة من كواليس فيلم المشروع x

وظهر الفنان عصام السقا في الصورة التي شاركها مع جمهوره مع أبطال العمل، كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري وأحمد غزى والمخرج بيتر ميمي وعلق عليها قائلا «المشروع X بجميع السينمات في 21 مايو بإذن الله».

يذكر أن الفنان عصام السقا كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فهد البطل الذي شارك فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي وكارولين عزمى وميرنا نور الدين وعدد آخر من الفنانين.

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