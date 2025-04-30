ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الحل السلمي للقضية الفلسطينية لا يزال ممكنًا

ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الحل السلمي للقضية الفلسطينية لا يزال ممكنًا

ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الحل السلمي للقضية الفلسطينية لا يزال ممكنًا

كتب: شريف سليمان

حذر السفير ماجد عبد الفتاح، ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، من خطورة المرحلة التي يمر بها ملف حل الدولتين، مؤكدًا أن الوضع على الأرض يُنذر بوصول الحل إلى «نقطة اللاعودة»، كما صرّح الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح عبد الفتاح أن المبادرة الدولية الحالية تحظى بدعم 138 دولة من أصل 194 في الأمم المتحدة، بينما تعترف 148 دولة بفلسطين رسميًا.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العقبة الأساسية أمام حصول فلسطين على العضوية الكاملة تكمن في استخدام حق النقض «الفيتو» داخل مجلس الأمن، رغم الإجماع الدولي على دعم حل الدولتين.

وأكد أن إسرائيل تسعى إلى تقويض هذا الحل من خلال تكثيف عملياتها في غزة والضفة الغربية بهدف فصل المنطقتين عن بعضهما، رغم أن قرارات مجلس الأمن تؤكد أنهما جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتابع، أنّ تحقيق أي تقدم ميداني يتطلب أولاً وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وهو ما يتطلب ضغوطًا دولية حقيقية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، التي لم تُمارس حتى الآن الضغط الكافي على إسرائيل، وبدون هذا التوقف، لن تنجح أي خطة للتعافي أو إعادة الإعمار، والتي أُقرت بالفعل في القمة العربية الأخيرة في 4 أبريل.

وشدد على أن إعادة الإعمار لا بد أن تقترن بتعزيز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث لا تظل الأمور بيد فصيل منفرد، بل تكون ضمن إطار موحد يشمل الضفة والقطاع، تحت مظلة الدولة الفلسطينية الموحدة، مشيرًا إلى أن هذا التصور هو السبيل الوحيد لتطبيق حل الدولتين على الأرض.

وأكد أن الحل السلمي لا يزال ممكنًا، لكنه بحاجة إلى إرادة دولية وتفعيل آليات القانون الدولي، كما طالب المجتمع الدولي بعدم الانخداع بمحاولات إسرائيل لفرض واقع جديد عبر القوة الميدانية والتقسيم الجغرافي.

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