وزير العمل: القانون الجديد يفرض على الشركات تقديم عقد واضح لجميع العمال

كتب: شريف سليمان

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يفرض على الشركات تقديم عقد عمل واضح وصريح لجميع العمال، يتضمن حقوقهم وواجباتهم.

وأضاف جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc»، عبر قناة dmc، أنّ هذا العقد سيغطي كل التفاصيل المتعلقة بالحماية من الإصابات في العمل، والحقوق المتعلقة بالتعويضات، وكذلك الإجراءات المتبعة في حالة فصل العامل.

وتابع وزير العمل: «القانون الجديد يضع ضوابط جديدة للاستقالة والفصل، حيث تم تحديد الإجراءات التي يجب أن يتبعها كل من العامل وصاحب العمل، والعامل الذي يرغب في ترك العمل يمكنه تقديم استقالته لمكتب العمل، الذي يضمن حقوقه المالية في حال وجود مستحقات، بينما إذا كان صاحب العمل يرغب في فصل العامل، يتوجب عليه اللجوء إلى المحكمة العمالية لضمان أن الفصل يتم وفقاً للقانون.».

وذكر محمد جبران، أنّ القانون يضمن للعامل حقوقه المالية في حال ترك العمل أو تم فصله، حيث يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة، التي تم تحديدها بأنها تساوي شهر عن كل سنة قضاها في العمل، وذلك لحماية حقوقه بعد إنهاء العلاقة التعاقدية.