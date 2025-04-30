وظائف في مجال المبيعات بالقاهرة.. الشروط ورابط التقديم

كتب- عبدالعزيز سلامة:

في ظل التوسع المستمر في قطاع التجزئة والمبيعات، أعلنت إحدى الشركات الكبرى بالتجمع الخامس، عن فتح باب التقديم لوظيفة مسئول مبيعات داخلية، وذلك لمن يمتلك خبرة أو بدون خبرة، وفقا لموقع التوظيف فرصنا.

تأتي الوظائف الشاغرة ضمن خطة التوظيف الجديدة التي تستهدف الكفاءات الشابة، وإليك في السطور التالية التفاصيل الكاملة للوظائف وكيفية التقديم عليها:

المهام والمسؤوليات المطلوبة

يقوم مسئول المبيعات الداخلية بعدة مهام رئيسية تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء وزيادة المبيعات، وتشمل:

تحقيق المستهدفات البيعية التي يتم تحديدها من قبل الإدارة.

إيصال المعلومات الدقيقة حول المنتجات للعملاء، بعد دراسة المنتج بشكل جيد لضمان تقديم خدمة احترافية.

ترتيب المنتجات المعروضة داخل القسم، ومتابعة حالة الرفوف بشكل يومي.

التحقق من أسعار وأرصدة الأصناف داخل البرنامج، لضمان سهولة إتمام عمليات البيع بدقة وسرعة.

إنشاء فواتير المبيعات والتأكد من دقة البيانات المُدخلة، مع طباعة نسخة للعميل وأخرى للمخزن.

حصر نواقص المنتجات داخل القسم، وإعداد تقارير دورية يتم رفعها لرئيس القسم المختص.

المشاركة في أعمال الجرد اليومي والأسبوعي بحضور مسئول مراقبة المخزون.

ترميز الأصناف غير المشفرة وفقًا للأسعار المحدثة، لضمان وضوح التسعير لجميع المنتجات المعروضة.

شروط التقديم على الوظيفة

لمن يرغب في التقديم على هذه الوظائف الخالية، يجب توافر فيه الشروط التالية:

الحصول على مؤهل جامعي مناسب من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو الجامعات الدولية المعترف بها.

السن يتراوح بين 24 و32 عامًا.

الإقامة بالقرب من التجمع الخامس أو المناطق المجاورة لضمان سهولة الوصول والانتظام في العمل.

مميزات العمل

توفر الشركة عددًا من المزايا الجاذبة التي تعكس بيئة عمل مستقرة ومحفزة، من أبرزها:

عقود عمل دائمة بنظام التعيين الحكومي.

تأمينات صحية واجتماعية تغطي الموظف وتوفر له الرعاية المناسبة.

زيادات سنوية منتظمة وفق تقييم الأداء.

عمولات وحوافز مالية مجزية مقابل تحقيق أهداف المبيعات.

منح موسمية في الأعياد والمناسبات تقديرًا للجهود المبذولة.

يبدأ الدوام من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً يوميًا.

يحصل الموظف على يومين راحة أسبوعيًا.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين التقدم على هذه الوظائف من خلال الدخول إلى هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.