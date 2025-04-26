وظائف خالية في بنك قناة السويس 2025.. اعرف الشروط

أعلن بنك قناة السويس عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد عن وظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة في مجال هندسة البيانات، إذ يحرص على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي، سواء كانوا من خريجي تجارة أو إدارة أعمال أو حاسبات ومعلومات وما يعادلهم من شهادات.

وأوضح بنك قناة السويس كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في مجال هندسة اليانات، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف وكيفية التقديم للوظائف الخالية، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك قناة السويس

تطوير وتنفيذ استراتيجية حديثة وقابلة للتطوير لهندسة البيانات، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي للبنك.

التصميم والإشراف على تنفيذ خطوط أنابيب معالجة البيانات في الوقت الفعلي.

قيادة تبني التقنيات السحابية الأصلية والتقنيات مفتوحة المصدر لتخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها.

تصميم وتنفيذ حلول Data Lake وLakehouse باستخدام أحدث تقنيات تخزين الكائنات.

توجيه اختيار وتنفيذ أطر عمل وتقنيات معالجة التدفق.

التعاون مع وحدات الأعمال لتحديد فرص تطبيقات التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي.

الإشراف على تطوير ودمج نماذج علوم البيانات في أنظمة الإنتاج.

تنفيذ سياسات حوكمة البيانات لضمان جودة البيانات وأمنها والامتثال للوائح التنظيمية.

توجيه وقيادة فريق من مهندسي البيانات والتعاون مع فريق علوم البيانات.

البقاء في طليعة الاتجاهات الناشئة في هندسة البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي والتعلم الآلي.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك قناة السويس

أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك قناة السويس درجة بكالوريوس في علوم الحاسوب، أو نظم المعلومات، أو هندسة الحاسوب، أو ما يعادلها.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 12 عامًا في هندسة البيانات، مع التركيز على أنظمة معالجة البيانات الحديثة والفورية.

أن يكون لديه خبرة واسعة في تقنيات البيانات الضخمة والأنظمة الموزعة.

أن يكون لديه خبرة عملية في حلول البيانات السحابية الأصلية.

أن يكون لديه كفاءة في معالجة البيانات الفورية وتقنيات البث.

أن يكون لديه خبرة في قيادة مبادرات التحول الرقمي القائمة على البيانات.

أن يكون لديه مهارات ممتازة في القيادة والتواصل وحل المشكلات.

أن يكون لديه إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك قناة السويس الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.