شارك السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية، وزير الخارجية والهجرة في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس يومي 28 و29 أبريل بالبرازيل، والتي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للتجمع.

التأكيد على ثوابت الموقف المصري بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال الإتربي في بيان نشرته وزارة الخارجية إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ثوابت الموقف المصري فيما يتعلق بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجارية ضد لبنان وسوريا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.

الاجتماع شهد نقاشًا حول التوترات الدولية الراهنة وسبل معالجتها

وأضاف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك نقاشًا حول التوترات الدولية الراهنة وسبل معالجتها، حيث أكدت مصر على مواقفها بشأن ضرورة دفع العمل الدولي المشترك، والعمل على إصلاح وتطوير منظومة الحوكمة الدولية لجعلها أكثر فعالية وقدرة على مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة.

تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في دول البريكس

كما أشار الإتربي إلى أن الاجتماع استعرض التحضيرات الجارية لقمة البريكس المقرر عقدها أوائل يوليو القادم بالبرازيل، حيث أجمعت كافة المناقشات على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والبناء على المقررات المهمة التي صدرت بهذا الشأن في القمة السابقة للتجمع العام الماضي في روسيا، خاصةً فيما يتعلق بدفع التبادل التجاري والتعاون الصناعي.