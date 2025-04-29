السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تتحمل المسؤولية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدفاع عن مصالح الأمن القومي العربي (حوار)

أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تحافظ على ثقلها كقوة إقليمية كبرى، وهى محل تقدير واحترام من دول العالم، وترتكز دبلوماسيتها على قواعد القانون الدولى، التى تحافظ على مكانة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وقال «حجازى»، فى حوار مع «الوطن»، إن مصر تلعب دوراً إقليمياً مهماً ومؤثراً، وتتحمل المسئولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى، والدفاع عن مصالح الأمن القومى المصرى والعربى، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

■ كيف يمكن تقييم الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية؟

- مصر تلعب دوراً إقليمياً مهماً ومؤثراً، وتتحمل المسئولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى، والدفاع عن مصالح الأمن القومى المصرى والعربى، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التى بذلت تجاهها مصر كل ما تستطيع وما زالت تعمل بكل جهد، منذ إعلان الدعوة لمؤتمر دولى للسلام، والذى جاء بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 مباشرةً، وبذلت جهداً دبلوماسياً مضنياً، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، استمر عبر الأشهر الماضية، والذى أدى إلى التوصل لاتفاق من 3 مراحل، نقضته إسرائيل بعد إتمام المرحلة الأولى، وسط ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أمام أعين المجتمع الدولى، كما تدعم مصر صمود أهالى قطاع غزة، وقدمت الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، إذ بلغ حجم ما قدمته مصر نحو 80% من تلك المساعدات، بينما تواصل الضغط إقليمياً ودولياً للتأثير من أجل فتح المعابر، وبدء تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، والتى قدمتها للقمة العربية، فمصر تقود لإطلاق مسار يسهم فى تحقيق الاستقرار، وإفشال مخطط التهجير القسرى، كما تعمل مصر من أجل الدعوة لمؤتمر دولى لضمان مساهمة إقليمية ودولية، وفى سبيل تحقيق ذلك، يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدبلوماسية المصرية باتصالات مع القادة والمسئولين العرب.

■ كيف تصف الدور المصرى تجاه النزاعات فى ليبيا والسودان وسوريا؟

- هناك جهد مصرى معروف وواضح فى ليبيا، لتوحيد الأشقاء شرقاً وغرباً، واستضافت مصر اجتماع اللجنة الخماسية للتنسيق العسكرى بين الجانبين، وتؤكد مصر أن الحل يكمن فى التوافق بين الشركاء فى ليبيا، والدعوة لانتخابات نيابية تعيد الالتحام لأبناء الوطن الواحد، وضمان وحدة ليبيا الجغرافية، وإخراج الميليشيات المسلحة الأجنبية، والحفاظ على الثروة الليبية، وكذلك تقوم مصر بجهد شامل وذى تأثير معنوى ودبلوماسى لحل الأزمة فى السودان، والدور المصرى محل تقدير من الشعب السودانى، وتسعى مصر من أجل تحقيق التوافق بين الأطراف المتحاربة، ولكنها مُصرة على استمرار وحدة السودان وسلامته الإقليمية، والحفاظ على مؤسساته، بوصفها الركيزة المطلوبة للحفاظ على السودان، أما فيما يتعلق بالملف السورى فإن مصر أكدت حرصها على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأن يكون نظام الحكم قائماً على التوافق مع كافة الشركاء، والاحترام بين أطياف الشعب السورى ومكوناته الدينية، كما أدانت مصر أيضاً التوغلات الإسرائيلية فى الأراضى السورية.

■ كيف تقيّم جهود الوساطة التى تقودها مصر لوقف إطلاق النار فى غزة؟

- تعمل مصر فى جهود الوساطة بشكل مستمر ودائم، وكانت هناك مقترحات خلال الأسابيع الماضية لكن التعنت الإسرائيلى، والانشغال الأمريكى بالملف الأوكرانى، وملف التعريفات الجمركية، والمفاوضات مع إيران، أبعدت ملف غزة عن محور الاهتمام الأمريكى، لكن جهود الوساطة المصرية تصر على التقدم بمقترحات، ومحاصرة إسرائيل بالضغوط الإقليمية والدولية.

■ هل يمكن أن يسهم التنسيق المصرى الأردنى فى حل القضية الفلسطينية؟

- تقف مصر والأردن معاً كحائط صد لمواجهة ما يهدد المنطقة، أو مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، فما زالت إسرائيل تحلم به وتساندها الإدارة الأمريكية، إلا إن موقف مصر الإقليمى والدولى، بالتعاون مع الأردن، يسعى لحل القضية الفلسطينية، وإفشال مخططات التهجير القسرى.

■ هل تمتلك مصر أدوات ضغط على الولايات المتحدة؟

- مصر لديها علاقات استراتيجية كبرى مع الولايات المتحدة، وتحقق الكثير من المكاسب، من خلال هذه العلاقة، وتلعب مصر دوراً أساسياً فى الحفاظ على الأوضاع الإقليمية، وهو ما يحافظ على الدول التى ترتبط بها واشنطن استراتيجياً، مثل دول الخليج، كما أن الدور المصرى يحاول إيجاد تسوية للوضع الراهن والحفاظ على المصالح فى المنطقة، كما أن أمن الخليج جزء من الأمن القومى المصرى.