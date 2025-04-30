وزير الخارجية يناقش مع نظيره القبرصي تطوير التعاون في توظيف العمالة المصرية بقبرص

وزير الخارجية يناقش مع نظيره القبرصي تطوير التعاون في توظيف العمالة المصرية بقبرص

وزير الخارجية يناقش مع نظيره القبرصي تطوير التعاون في توظيف العمالة المصرية بقبرص

خلال اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص أمس، في إطار التنسيق والتشاور الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، أشاد عبد العاطى بالعلاقات المصرية القبرصية المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات، معربا عن التطلع لتطويرها في شتى المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو.

كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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