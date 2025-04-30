3 ماسكات لتنظيف البشرة في المنزل بتكلفة بسيطة.. نتيجة مبهرة

تنظيف الوجه جزء من العناية الضرورية بالبشرة، للحصول على مسامات ناعمة ورطبة، وخالية من الدهون، ولا يتطلب الأمر شراء ماسكات باهظة الثمن، بل يمكن إعداد بعض الأنواع الطبيعية في المنزل بتكلفة بسيطة، بحسب موقع «Healthline».

ماسك اللوز والصبار

المكونات:



كمية بسيطة من اللوز.

جل الصبار الطبيعي.

الخطوات:



تبدأ الخطوة الأولى بطحن القليل من اللوز، حتى يتحول قوامه إلى عجينة، ثم يتم إضافة جل الصبار، ويتم الخلط جيدا، ويوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ.

ماسك البابايا والشوفان

المكونات:



قطع من البابايا الطازجة أو يمكن استبداله بالقرع في حال عدم توفره.

كمية من دقيق الشوفان المطحون.

الخطوات



تبدأ الخطوة الأولى بهرس قطع من البابايا الناضجة، ثم يتم خلطها مع ملعقتين من دقيق الشوفان المطحون، ويمكن إضافة ملعقة ثالثة في حالة الاحتياج، ثم يوضع الخليط على الوجه بحركات دائرية، ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ.

ماسك الموز والليمون والعسل

المكونات:

موزة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

الخطوات



يتم هرس موزة واحدة، ثم يضاف إليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل، ويتم الخلط جيدا ثم يضاف الخليط على الوجه بحركات دائرية، ويتم الانتظار لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ.